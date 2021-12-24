Лондонці висміяли подаровану Норвегією "обгризену" ялинку на Трафальгарській площі

Британці висміяли подаровану Норвегією ялинку, встановлену на Трафальгарській площі у Лондоні, яка обійшлася платникам податків у понад 27 млн фунтів стерлінгів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на видання My London.

Не надто пишна ялинка на Трафальгарській площі одразу після встановлення опинилася під вогнем критики.

Однак міська рада Осло на початку цього місяця вирішила, що не надаватиме кошти на нове дерево, після того, як перше було різко розкритиковано лондонцями.

З 1947 року Норвегія щороку дарує дерево Лондону як спосіб висловити вдячність за підтримку Британії під час Другої світової війни. Щороку в листопаді вибране дерево зрубують на спеціальній церемонії в лісах неподалік від Осло.

Потім дерево відправляється в тривалу двотижневу подорож за кордон. Цьогоріч перевезення ялинки, її встановлення і святкова ілюмінація обійшлися британським платникам податків у понад 27 млн фунтів.

Цьогорічна ялинка, вогні якої запалив лорд-мер Вестмінстера 2 грудня, стала предметом багатьох жартів і мемів, і навіть Вестмінстерська міська рада приєдналася до кампанії цькування святкового дерева.

"Я б хотіла, щоб усі знали, що половина моїх гілок не зникла... Це соціальне дистанціювання" - йдеться у повідомленні ради.

Інші жартували, що дерево виглядає "обгризеним", "похмільним" і "напівмертвим".

Один із користувачів соцмереж запитав: "Ми в стані війни з Норвегією?". Інший пожартував: "Ніщо так не говорить про глобальну Британію, як напівмертве дерево". "Вони тягнули її по землі з Норвегії?" - зазначив третій жартівник.

Однак інші виступили на захист цьогорічної ялинки і назвали жартівливі зауваження "ненависницькими".

Як повідомляє норвезька телерадіокомпанія NRK, на адресу мерії Осло прийшло багато листів, в яких британці дякують за дерево і дотримання давньої традиції. Багато листів також містили вибачення за жарти своїх співвітчизників.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди