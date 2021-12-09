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Україна й Хорватія підписали п’ять спільних документів

Четвер, 9 грудня 2021, 09:09

Україна та Хорватія під час останнього візиту до Києва прем’єра Хорватії Андрея Пленковича підписали п’ять документів, що поглиблюють двосторонні відносини.

Як повідомляє пресслужба уряду, про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише "Європейська правда".

Першим стала декларація про підтримку Хорватією майбутнього членства України у ЄС.

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Також підписали план заходів на 2022-2023 роки для робочої групи між Україною і Хорватією, який, серед іншого, передбачає обмін досвідом з Хорватією у питанні реінтеграції тимчасово окупованих територій, реабілітації ветеранів та внутрішньо переміщених осіб, протимінної діяльності та посиленні національної безпеки.

Крім того, під час засідання міжурядової українсько-хорватської комісії з питань економічного співробітництва уклали:

- угоду про співробітництво між Державною архівною службою України та Державним архівом Республіки Хорватія, що уможливить рівні права доступу українських та хорватських дослідників до архівних документів і допоможе поглиблювати наукові зв’язки між країнами; 

- меморандум про взаєморозуміння між Мінінфраструктури України та Міністерством моря, транспорту та інфраструктури Хорватії про співпрацю у галузі залізничного транспорту. Домовленість має забезпечити умови для безперешкодного залізничного перевезення пасажирів, транспортування вантажів і пошти між державами

- меморандум про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері метрології між Міністерством економіки України та Державним бюро метрології Республіки Хорватія. Обмін інформацією та передовим досвідом Хорватії сприятиме виконанню Україною положень Угоди про асоціацію в частині технічних бар’єрів в торгівлі та підготовки до укладення Угоди АСАА, пояснюють в уряді.

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