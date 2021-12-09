США запровадили санкції проти Андрія Портнова за корумпування українських судів

Міністерство фінансів Сполучених Штатів оголосило нові санкції проти колишнього заступника глави адміністрації президента України часів Януковича Андрія Портнова.

Відповідний список є в розпорядженні "Європейської правди".

Санкції запроваджені в рамках так званого закону Магнітського, який передбачає покарання для людей, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини.

У санкційному списку також вказана "Благодійна організація Фонд Андрія Портнова". Акт Магнітського передбачає відмову у візах, а також фінансові санкції.

У повідомленні Мінфіну вказані особисті дані Портнова, такі як дата і місце народження, а також номери закордонного паспорта PU262444 та національного паспорта CO168696.

В обґрунтуванні санкцій пояснюється, що Портнов налагодив широкі зв’язки з судовим і правоохоронним апаратом України через хабарництво.

"Широко відомий як судовий посередник, Портнов заслужено звинувачувався у використанні свого впливу на купівлю доступу та прийняття рішень в українських судах, а також у підриві зусиль з реформування. Станом на 2019 рік Портнов вчинив кроки з контролю за українською судовою системою, впливом на відповідне законодавство, прагнув призначити лояльних чиновників на вищі судові посади та підтримати судові рішення", - йдеться у поясненні.

Також вказується, що у середині 2019 року Портнов вступив у змову з високопосадовцем українського уряду, щоб сформувати вищі юридичні інститути країни у своїх інтересах і вплинути на Конституційний суд України. Крім того, Портнов був замішаний у спробі вплинути на генерального прокурора України.

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