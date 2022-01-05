Щеплений трьома дозами президент Польщі вдруге заразився коронавірусом

Президент Польщі Анджей Дуда повторно заразився коронавірусом, у грудні він отримав бустерну дозу вакцини.

Про це заявив глава його офісу Павел Шрот, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RMF24.

Дуду перевірили на коронавірус у зв'язку з випадками захворювання в його оточенні, а також серед працівників канцелярії президента. Тест був позитивним.

"Президент почувається добре, не має важких симптомів і перебуває під постійним медичним наглядом", - підкреслив Шрот у Twitter.

Він додав, що президент Дуда прийняв дві дози вакцини від Covid-19 у квітні та червні минулого року та третю бустерну дозу 17 грудня минулого року.

Президент Польщі вдруге хворіє на коронавірус. Перший раз він захворів у жовтні 2020 року. Тоді він заразився від одного з співробітників Держохорони.

У МОЗ Польщі повідомили, що протягом останньої доби у країні підтвердили 17 196 нових випадків зараження коронавірусом.