У Білому домі відреагували на "Терпи, моя красуне" Путіна

У Білому домі, реагуючи на слова президента РФ Владіміра Путіна, заявили, що будь-який жарт про згвалтування викликає обурення в американському уряді.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявила речниця Білого дому Джен Псакі у відповідь на прохання журналістів прокоментувати репліку Владіміра Путіна на адресу України.

"По-перше, я б сказала, що будь-який жарт про згвалтування напевно викличе обурення у всіх в цьому уряді, незалежно від того, чи виходить він з вуст американського, чи іноземного чиновника", - зазначила Псакі.

"Зазначу також, що ми ніколи не стримували свого занепокоєння з приводу неправдивості деяких заяв, що виходять із вуст президента Путіна та представників російського керівництва, а також войовничої риторики, яка виходить з їхніх вуст", - додала вона.

7 лютого президент Росії Володимир Путін глузливо звернувся до Зеленського стосовно виконання Мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"У Києві то кажуть, що будуть виконувати (Мінські угоди – ред.), то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент (України – ред.) чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається, не подобається – терпи, моя красуне. (російською: "нравится, не нравится – терпи, моя красавица" – ред.). Треба виконувати. Інакше ніяк", - сказав він.

Президент Володимир Зеленський реагуючи на слова президента РФ, заявив, що терплячість України є ознакою прояву мудрості.

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