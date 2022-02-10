Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

У Білому домі відреагували на "Терпи, моя красуне" Путіна

Четвер, 10 лютого 2022, 09:49

У Білому домі, реагуючи на слова президента РФ Владіміра Путіна, заявили, що будь-який жарт про згвалтування викликає обурення в американському уряді. 

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявила речниця Білого дому Джен Псакі у відповідь на прохання журналістів прокоментувати репліку Владіміра Путіна на адресу України.

"По-перше, я б сказала, що будь-який жарт про згвалтування напевно викличе обурення у всіх в цьому уряді, незалежно від того, чи виходить він з вуст американського, чи іноземного чиновника", - зазначила Псакі.

У Білому домі кажуть, що не планують масової евакуації американців з України - ЗМІ

"Зазначу також, що ми ніколи не стримували свого занепокоєння з приводу неправдивості деяких заяв, що виходять із вуст президента Путіна та представників російського керівництва, а також войовничої риторики, яка виходить з їхніх вуст", - додала вона.

7 лютого президент Росії Володимир Путін глузливо звернувся до Зеленського стосовно виконання Мінських угод щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

"У Києві то кажуть, що будуть виконувати (Мінські угоди – ред.), то кажуть, що це зруйнує їхню країну. І президент (України – ред.) чинний нещодавно заявив, що йому жоден пункт не подобається з цих Мінських угод. Ну, подобається, не подобається – терпи, моя красуне. (російською: "нравится, не нравится – терпи, моя красавица" – ред.). Треба виконувати. Інакше ніяк", - сказав він.

Президент Володимир Зеленський реагуючи на слова президента РФ, заявив, що терплячість України є ознакою прояву мудрості.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Російська криза США Путін

Статті

СПЕЦПРОЄКТ

Зіштовхнути лобами: як Росія "мілітаризує" етнічне питання в Україні та Центральній Європі

Мета Кремля – не просто оживити старі історичні рани, а зіштовхнувши сусідів лобами, підірвати європейську та євроатлантичну єдність.
10 лютого 2022 — Дмитро Тужанський, Інститут Центральноєвропейської стратегії

Макрон з переворотом: як лідер Франції спробував сподобатися Путіну, але не зрадити Україну

Свій візит до Києва Макрон спланував зовсім не так, як би хотілося українській стороні. Цей візит додав відчуття небезпеки у питаннях врегулювання на Донбасі.
9 лютого 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Чому у Франції легалізували і навіщо борються з "легкими коноплями"

Ринок "легких" конопель у Франції переживає буйний розквіт. Проте правила його регулювання ще досить "зелені".
9 лютого 2022 — RFI