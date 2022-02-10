США відправили до Польщі винищувачі F-15 для посилення східного флангу НАТО

Сполучені Штати направили до Польщі групу винищувачів F-15 Eagles для посилення колективної оборони НАТО.

Про це повідомило Командування ВПС США у Європі, пише "Європейська правда".

"Додаткові винищувачі зміцнять боєздатність, а також стримування та оборону союзників, оскільки Росія продовжує нарощувати військову міць на території України та навколо неї", - йдеться у повідомленні.

Американські винищувачі F-15 Eagle, відправлені з британської авіабази Лоссимут у Шотландії, будуть взаємодіяти з польськими та данськими літаками F-16, які виконують патрулювання з литовською авіабазою в рамках місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії.

Літаки мають прибути на польську авіабазу неподалік Лодзя у четвер.

"Розгортання американських F-15 у Польщі підвищує можливості колективної оборони на східному фланзі НАТО та розширює місію з патрулювання повітряного простору, – сказав генерал Джефф Харрігіан, командувач ВПС США в Європі та Африці.

Нагадаємо, 6 лютого до Польщі прибули основні сили контингенту США для посилення східного флангу НАТО.

Як повідомлялося, НАТО розглядає можливість додаткового збільшення своєї військової присутності у країнах Балтії та Польщі у випадку, якщо Росія залишить свої війська у Білорусі після запланованих військових навчань.

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