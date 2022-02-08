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Ризик нового вторгнення Росії в Україну зростає - генсек НАТО

Вівторок, 8 лютого 2022, 19:27

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що ризик нового військового вторгнення Росії в Україну підвищується.

Про це він сказав в ефірі CNN, повідомляє "Європейська правда".

"Немає визначеності, але що ми бачимо, так це триваюче військове нарощування, все більше і більше сил, військові госпіталі і логістику. Тому час на попередження зменшується, а ризик атаки зростає. І ми також бачимо загрозливу риторику з боку Росії, яка говорить про те, що якщо ми не погодимось на їхні вимоги, буде те, що вони називають військово-технічними наслідками. І ми маємо історію використання Росією сили проти України", - сказав Столтенберг.

Він наголосив, що не може бути сумніву, що саме Росія, яка окупувала Крим і контролює частину Дондасу, є агресором.

"Україна - жертва агресії і має право на самозахист. І союзники надають допомогу Україні", - додав генсек.

У відповідь на уточнююче запитання про те, чи НАТО погоджується з оцінками президента Франції Еммануеля Макрона, що йому вдалось переконати російського лідера Владіміра Путіна не йти на ескалацію, Столтенберг сказав, що "ще зарано говорити, чи російська сторона дійсно хоче сісти за стіл переговорів.

"Ми готові сісти за стіл переговорів, ми готові вислухати їхні побоювання", - додав він.

Нагадаємо, НАТО розглядає можливість довгострокової військової присутності у Східній Європі для зміцнення своєї оборони.

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Україна-НАТО Росія

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