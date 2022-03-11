У Зеленського просять ЄС дати "зелене світло" для членства, не чекаючи завершення війни

Заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Україна готова виконувати "домашню роботу" з метою вступу в ЄС ще до завершення війни, і просить ЄС дати "зелене світло".

Про це Жовква сказав у інтерв’ю BBC, повідомляє "Європейська правда".

Як відомо, неформальний саміт ЄС, що відбулося у ніч на п'ятницю, завершився ухваленням декларації, що містить компромісне визнання перспективи членства України в ЄС. У рішенні сказано, що Україна є частиною європейської родини, однак відсутні будь-які часові рамки щодо розгляду її заявки на вступ і потенційного початку переговорів про членство.

В офісі президента наполягають, що ЄС повинен дати "зелене світло" Україні ще до завершення війни.

"Україна буде рухатися своїм європейським шляхом в тому числі і у воєнний час. Немає необхідності для вас ні чекати на завершення війни, чи чекати, поки трапиться найгірший сценарій. Ми готові іти європейським шляхом вже зараз - борючись у війні, знищуючи ворога, і в той же час готові виконувати нашу роботу, щоб бути частиною Європейського Союзу", - сказав Жовква.

За його словами, "українці сьогодні мужні та сильні", та очікують аналогічного від ЄС.

"Вони також хочуть, щоб європейська родина, наша родина, як вказано у декларації (саміту ЄС у Версалі. - Ред.), була такою ж мужньою та сильною. Ми виконаємо нашу роботу, ми пройдемо наш шлях", - сказав Жовква.

"Європейська правда" опублікувала повний текст рішення саміту ЄС щодо заявки України на вступ до ЄС.

Детальне пояснення рішення дивіться у відео: Шлях до вступу. Що вирішив саміт ЄС про членство України?