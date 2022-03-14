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Пентагон не вважає удар РФ по Яворівському полігону спробою атакувати оборонну допомогу Україні

Понеділок, 14 березня 2022, 22:39

США не розглядаються напад РФ на Яворівський полігон як спробу атакувати доставку безпекової допомоги Україні.

Про це у понеділок сказав речник Пентагону Джон Кірбі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Кірбі додав, що полігон не був одним із маршрутів, через який США надають допомогу Україні у сфері безпеки.

"Я не говоритиму про всі форми того, як ми продовжуємо шукати способи допомогти Україні захистити себе. Ми збираємося і надалі надавати українцям якомога більше допомоги для забезпечення безпеки якнайшвидше та найефективнішим способом. І є багато різних способів", -  додав Кірбі. 

У понеділок речник прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона заявив, що російські ракетні удари по українській базі поблизу польського кордону викликають глибоке занепокоєння, але не завадять Лондону продовжувати надавати Україні оборонну зброю.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу Яворівського полігону на Львівщині, що за 20 км від кордону з Польщею, 35 людей загинули та понад 130 отримали поранення. 

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