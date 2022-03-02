У Білорусі йде "рейкова війна" проти війни з Україною

За останні дні у Білорусі зафіксовані випадки знищення сигнального обладнання залізниці та блокування колій. Влада пов’язує це із протестами проти війни з Україною.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на білоруський портал Zerkalo.

За даними білоруських силовиків, "з 28 лютого на 1 березня на території Могилівської, Гомельської та Мінської областей зафіксовано три факти знищення сигнального обладнання, блокування залізничних колій. Відповідальність взяли на себе Бусли ляцяць та BYpol".

Напади на залізницю продовжилися. Зокрема, в ніч на 2 березня у Стовпцях затримали чоловіка з дружиною, які на залізничних коліях підпалили колоди.

А вже 2 березня у Жодіно затримали ще одного "рейкового партизана" – чоловіка 35 років.

У білоруському МВС не приховують, що причиною цих нападів став спротив російській агресії проти України.

"Закликаючи до миру в Україні, вони фактично закликають до війни та вчинення терактів у нашій країні. Наведені факти ми оцінюємо як акти тероризму. І несуть вони загрозу насамперед не державі, а людям",- вказує заступник міністра внутрішніх справ Білорусі Геннадій Казакевич.

Арештованим загрожує велике покарання – у МВС окремо відзначають, що трактують ці дії. Як тероризм, покарання за яке становить 20 років позбавлення волі.

"Попереджаємо всіх, хто навіть подумає робити будь-які протиправні дії на Білоруській залізниці: всі вони будуть кваліфіковані як акт тероризму, реакція буде максимально жорсткою", - пригрозив Казакевич.

Видання зазначає - у Білорусі масово блокували залізницю у 2020 та 2021 роках після останніх президентських виборів. Втім, тоді на "рейкових партизанів" заводили кримінальну справу за м'якшими статтями, наприклад, за ст. 309 ("Умисне унеможливлення транспортного засобу або шляхів сполучення").

Про можливе відправлення Білоруссю своєї армії на допомогу російській – читайте у статті "Примусове вторгнення: що змінює участь військ Білорусі на боці РФ".