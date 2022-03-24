Болгарія відкликає посла з Москви для консультацій через заяви посла РФ у Софії

Болгарія відкликає свого посла у Росії для консультацій у зв’язку із заявами, що пролунали від посла РФ у Софії.

Як повідомляє Nova.bg, про це заявив прем’єр-міністр Кирил Петков.

"Я вважаю реакцію посла Митрофанової недипломатичною, жорсткою і грубою. Ми відкликаємо нашого посла у Росії для консультацій", - заявив Петков, зазначивши, що Кремль вочевидь зробить те саме.

"Ні для кого з громадян Болгарії не буде прийнятним, що іноземний дипломат ображає наш уряд. Ми засуджуємо це, незалежно від того, який це дипломат. Така поведінка абсолютно неприйнятна", - додав він.

Як зазначає "Балканський оглядач", днями посол РФ Елеонора Митрофанова в ефірі російського державного телеканалу заявила, що болгари нібито не підтримують офіційну позицію своєї влади щодо війни в Україні - посилаючись на нібито соціологічні опитування.

Кирил Петков сказав, що не бачить розбіжностей у правлячій коаліції щодо України.

"Ми дуже чітко сказали, що підтримуємо Україну, український уряд і військових. Ми повинні надати їм повну підтримку. Гуманітарна допомога йде. Понад 80% болгар не підтримують військову допомогу, і ми повинні це враховувати", - сказав Петков.