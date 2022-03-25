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Глава МЗС Угорщини відкинув заклик Зеленського щодо зброї і нафтогазових санкцій

П'ятниця, 25 березня 2022, 11:49

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у відповідь критику президента Володимира Зеленського заявив, що його країна не змінить свого рішення щодо постачання зброї Україні і щодо санкцій проти російських енергоносіїв.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Сійярто, на саміті ЄС Зеленський повторив дві відомі вимоги українців: дозволити поставки зброї через Угорщину і водночас припинити закупівлю природного газу та нафти в Росії.

Він висловив розуміння, що для президента України найважливішим є український народ, але наголосив, що для керівництва Угорщини головне – це безпека угорського народу.

"Ми зробимо все, що в наших силах, щоб Угорщина не булла втягнута у війну, тому ми не дозволимо поставки зброї через нашу територію. Ці вантажі були б військовою ціллю, яка підлягає знищенню, і ми не хочемо ризикувати життям і безпекою угорського народу" - заявив Сійярто.

Так само, за його словами, уряд Угорщини не дозволить, щоб угорський народ платив високу ціну за війну в Україні.

"Припинення поставок природного газу та нафти з Росії унеможливить постачання до Угорщини енергоносіїв, і водночас призведе до різкого зростання витрат. Тому ми і надалі не підтримуємо розширення санкцій на енергопостачання" - заявив угорський міністр.

Сійярто не став коментувати питання перспектив отримання статусу кандидата та членства в ЄС, хоча промова Зеленського була присвячена передусім цьому питанню.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оприлюднив інформацію щодо держав, які у закритих дискусіях висловлювали скептицизм щодо вступу України до Євросоюзу та тих, хто вагався з цього питання.

Зокрема, Зеленський звернувся на саміті до прем’єра Угорщини Віктора Орбана, нагадавши йому про історію Угорщини часів гітлерівської Німеччини.

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