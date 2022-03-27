Німеччина подумує про власний "Залізний купол", яким може прикрити і союзників - Bild

В уряді Німеччини обговорюють створення потужної системи протиракетного захисту над територією країни, на зразок ізраїльського "Залізного купола".

Про це повідомляє Bild am Sonntag, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, на останній зустрічі з канцлером Олафом Шольцом щодо модернізації озброєння Бундесверу у рамках пакета на 100 млрд євро йшлося у тому числі про вдосконалення системи протиракетної оборони, зокрема системами Arrow 3. Зараз захист країни нібито недостатній, найбільшу загрозу становлять російські ракети з Калінінграду.

Загальний принцип полягає у тому, що в кількох місцях на території країни встанвлюються радарні системи, дані з яких передаються на центральний командний пункт. Якщо радар виявляє запуск ракети, її збивають однією із систем на великій висоті.

Потужність радарів така, що потенційно вони з Німеччини можуть "закрити" також територію Польщі, Румунії та держав Балтії, але на території цих країн повинні будуть власні системи протиракетної оборони, щоб збити ракету після тривоги з німецьких радарів.

Система потенційно може бути розгорнута до 2025 року.

Рішення ще на етапі обговорення. "Нам потрібно краще захиститися від російської загрози. Для цього потрібен протиракетний "щит", який закриє усю територію Німеччини. Ізраїльські системи Arrow 3 - це гарне рішення, і ми можемо закрити своїм "щитом" також сусідів, відіграючи таким чином ключову роль у європейській безпеці", - прокоментував виданню депутат SPD Андреас Шварц з бюджетного комітету.