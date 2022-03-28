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Нідерланди прийняли понад 18 тисяч біженців з України

Понеділок, 28 березня 2022, 16:36

Нідерланди прийняли 18 369 біженців з України, які залишили країну після початку російського вторгнення.

Про це повідомляє телеканал NOS, пише "Європейська правда".

За даними Міністерства юстиції та безпеки, за останні п'ять днів кількість прибулих українців зросла на понад 3000 осіб.

У відомстві також повідомили, що на даний момент доступно 29 053 місць для розміщення біженців, майже на 2000 більше, ніж минулого четверга.

Уряд також закликає українських біженців зареєструватись, щоб претендувати на підтримку. На цей момент це зробили трохи більше ніж 11 000 українців.

Раніше повідомлялося, що ряд Франції оцінює кількість людей, які прибули з України після початку російського вторгнення, приблизно у 30 000 осіб. Деякі залишаються у Франції, а деякі перетинають країну, переважно в бік Іспанії та Португалії.

Раніше в уряді Франції заявляли, що готуються прийняти до 100 тисяч українців.

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