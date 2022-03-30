Глава МЗС Франції: прориву в переговорах України та Росії немає

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що у переговорах між Росією та Україною не було прориву.

Про це він сказав в інтерв'ю CNN, пише "Європейська правда".

Ле Дріан сказав, що в тому, що обговорювалося на переговорах у Стамбулі, немає нічого нового і немає прориву. Він додав, що "питання все ті ж" і що президент Росії "як і раніше, хоче нав'язати Україні свій диктат".

Міністр заявив, що президент України Володимир Зеленський "хоче, щоб його країні було надано певні гарантії безпеки, і на даний момент нічого подібного в обговоренні немає".

"Ми хочемо припинення вогню якнайшвидше, але тим часом ми продовжимо постачати Україні оборонну, легальну зброю, тому що це необхідно, тому що ми хочемо, щоб війна припинилася, і ми хочемо, щоб війна припинилася, і ми в неї не втягувалися", - сказав Ле Дріан.

Говорячи про умови в обложеному українському місті Маріуполь, Ле Дріан сказав, що Путін "вже має такий досвід, тому що багато в чому цей метод використовувався російськими військами в Алеппо".

"Якщо Росія хоче робити якісь рухи, вона має покласти цьому кінець — зокрема, в Маріуполі. Вона має зняти облогу Маріуполя. Вони повинні дозволити доступ до Маріуполя з гуманітарною метою, щоб гуманітарна допомога могла дійти до населення, а також щоб маріупольці могли вільно пересуватися. Це дозволило б нам мати мінімум довіру до російських заяв", - зазначив Ле Дріан.

Детальніше про переговори читайте у статті - Ні миру, ні гарантій. Деталі та наслідки переговорів України та РФ у Стамбулі