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Третина сербів вважають виправданою війну РФ проти України, понад 40% - невиправданою

опитування
Вівторок, 19 квітня 2022, 11:03

35% сербів вважають, що напад Росії на Україну є виправданим, і 42% - що війна є невиправданою. 

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє "Балканський оглядач", цитуючи результати соцопитування.

Дослідження громадської думки проводив Інститут з європейських справ у співпраці з дослідницькою групою Ninamedia з 4 по 14 березня 2022 року. Всього опитали 1228 респондентів методом онлайн-опитування.

У Белграді відбувся проросійський мітинг

35% громадян Сербії вважає, що агресія Росії проти України є виправданою. Це переважно чоловіки, мешканці всіх регіонів, крім Воєводини, з приміських населених пунктів.

42% вважають війну Путіна невиправданою, і 23% не визначилися з думкою. 

Майже 76% опитаних вважають, що Сербія не повинна приєднуватися до санкцій ЄС проти Росії. Підтримали б такий крок 13%, 11% - не визначилися з думкою.

76%, вважають Росію другом Сербії. Лише 3% мають протилежну думку та 21% не визначилися з відповіддю.

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За даними дослідників, оцінка стану відносин між Сербією та Росією практично не змінилася за останні 5 років. Початок повномасштабної війни РФ проти України не вплинув на думку сербів, показник залишився на рівні 2021 року.  

На запитання про те, з яких джерел люди беруть інформацію на ці теми, 32% відповіли, що з телебачення, 28% – з онлайн-ЗМІ, 17% – з соціальних мереж, 9% – з друкованих ЗМІ, 8% – через родину, друзів та колег.

86% респондентів не були в Росії, тоді як були лише 14%, і це переважно респонденти з вищим рівнем освіти, жителі Белграда та інших міст.

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Війна з РФ Сербія санкції

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