Словаччина думає над видобутком урану, щоб зменшити ядерну залежність від Росії

Видобуток урану на сході Словаччини може стати вирішенням проблеми зниження залежності країни від постачання ядерного палива з Росії.

Про це заявив міністр економіки Річард Сулік, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

В даний час Словаччина імпортує уран з російської компанії ТВЕЛ - дочірньої компанії державного гіганта "Росатом", який є найбільшим постачальником палива для реакторів типу ВВЕР-440.

Уран є основним інгредієнтом для виробництва ядерного палива, і на Росію разом із Казахстаном припадає понад половина світових запасів.

Актуальною альтернативою ТВЕЛ є американська компанія Westinghouse, яка пройшла сертифікацію у 2018 році і лише минулого року підписала свій перший контракт. Хоча компанія має завод у Швеції, аналітики турбуються про здатність компанії виробляти необхідну кількість палива.

У Словаччині є два помітні родовища урану – обидва на сході країни. Але за словацьким законодавством жителі довколишніх сіл мали дати згоду на видобуток корисних копалин.

Громадяни раніше категорично не погоджувалися із видобутком та розвідкою родовищ з 2005 по 2015 рік, коли канадська компанія Tournigan Energy була зацікавлена ​​в інвестуванні в такі копальні.

Навіть якщо громадяни погодяться чи уряд змінить закон, може пройти кілька років, перш ніж розпочнеться видобуток корисних копалин. "Якщо всі дослідження та оцінки виявляться на користь дозволу на видобуток, теоретично копальня може бути розглянута через три-чотири роки", - сказав Томаш Балінт, власник компанії, яка брала участь у розвідці двох родовищ у Словаччині.

Тому малоймовірно, що видобуток словацького урану вирішить нинішню нестачу ядерного палива.