Сійярто про купівлю російського газу: "іншого варіанту немає"

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що країна не відмовляється від російських енергоресурсів не через власний вибір, а тому, що наразі знайти альтернативи цим поставкам неможливо.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в ефірі CNN.

"У нас все визначено інфраструктурою. 85% нашого постачання газу надходить з Росії, як і 65% нафти. Це не просто тому, що нам так захотілося, ми не обирали цю ситуацію. Немає альтернативних джерел газу, альтернативних маршрутів постачання, які дозволили б нам відмовитися від російської нафти й газу у найближчі роки", - заявив Петер Сійярто.

Сійярто зазначив, що при цьому Угорщина намагається диверсифікувати поставки і вже має інтерконектори з 6 із 7 своїх сусідів, і якщо з’явиться можливість перекачувати газ звідти, нею скористаються.

Глава МЗС Угорщини також заперечив думку про те, що позиція Угорщини щодо війни РФ проти України суттєво відрізняється від позиції інших країн ЄС і НАТО.

"Ви слушно зауважили, що "складається таке враження" - але це насправді не так. Угорщина підтримала усі 5 пакетів санкцій Євросоюзу", - відповів Сійярто, зазначивши, що країна не погоджується лише на ті кроки, які "зупинили б її економіку".

"Хочу чітко сказати, що Угорщина підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Ми надаємо Україні значну гуманітарну допомогу, найбільшу з тієї, яку будь-коли надавала Угорщина, і прийняли 640 тисяч українських біженців. А що стосується поставок зброї - ми не надаємо зброю і не дозволяємо транзит… Я розумію невдоволення, але якщо подивитися на перелік країн-членів НАТО - не всі надають Україні зброю. Для угорського уряду головне - гарантувати безпеку Угорщини та угорців. Якщо буде постачатися зброя з Угорщини або через Угорщину - є ризик бути втягненими в конфлікт, і цього ми точно хотіли би уникнути. Ми хочемо уникнути ситуації, що Росія завдасть удару по українсько-угорському кордону чи десь по території України, де проживають угорці", - сказав він.

Раніше Сійярто, коментуючи питання зброї, повторив твердження російської пропаганди про нібито знищення західних поставок зброї на околицях Львова внаслідок російських ракетних ударів 18 квітня.

Зазначимо, де-факто такий транзит зброї відбувається і "заборона транзиту" стосується лише перетину такими поставками кордону Угорщини з Україною. Також Угорщина співфінансує зброю для України, яка надається за кошти спеціального фонду Євросоюзу.

Читайте також: Антиукраїнський Орбан: що робитиме Угорщина після виборів "під знаком війни".