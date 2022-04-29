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США не бачать загрози застосування Росією ядерної зброї попри риторику Кремля

П'ятниця, 29 квітня 2022, 20:46

Сполучені Штати не вірять в існування загрози застосування Росією ядерної зброї, незважаючи на недавню ескалацію риторики Москви.

Про це заявив високопосадовець Міністерства оборони США, пише "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

"Ми продовжуємо щодня стежити за їхнім ядерним потенціалом, наскільки це можливо, і ми не вважаємо, що існує загроза застосування ядерної зброї або загрози для території НАТО", — заявив чиновник на умовах анонімності.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що коментарі Росії про можливість ядерної війни є "безвідповідальними".

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у понеділок, що Захід не має недооцінювати підвищеного ризику ядерного конфлікту через Україну.

Раніше цього місяця Росія заявила, що планує до осені розгорнути свої нещодавно випробувані міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат", здатні завдати ядерних ударів по США.

Директор ЦРУ Вільям Бернс раніше заявив, що до загрози застосування Росією тактичної або малопотужної ядерної зброї в Україні не можна ставитися легковажно, але ЦРУ не бачило великої кількості практичних доказів, які б підтверджували це занепокоєння.

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Війна з РФ США Ядерна зброя

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