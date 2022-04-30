Главі МЗС Грузії не сподобалися слова Арестовича про уряд у Тбілісі

Міністр закордонних справ Грузії Ілля Дарчіашвілі заявив, що коментарі радника глави офісу президента України Олексія Арестовича на адресу грузинського уряду шкодять відносинам двох країн.

Про це повідомляє портал Новини-Грузія, пише "Європейська правда".

"Ми намагалися розвивати двосторонні відносини, продовжуватимемо в цьому ж режимі, і дуже шкода, що поширюються такі незрозумілі заяви, які завдають шкоди відносинам між двома країнами", - заявив Дарчіашвілі.

За його словами, уряд Грузії робить все можливе, щоб у цей складний період максимально допомогти Україні.

28 квітня в ефірі YouTube-каналу "Фейгін Live" Арестович звернувся до влади Грузії, використовуючи слово "зайчики".

Він сказав, що грузинське керівництво поводиться "якось дивно", однак грузинський народ оцінить позицію та заяви влади щодо України на майбутніх виборах.

Раніше в уряді Грузії закликали українську владу повернути посла та не вимагати запровадження санкцій проти РФ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський дав зрозуміти, що посол України не повернеться в Тбілісі без радикальної зміни у діях грузинської влади, яка зараз, на його думку, не демонструє дружнього ставлення до України.

Як відомо, дії влади, а також опозиції викликають критику і в самій Грузії: понад 60% грузинів не підтримують жодну з політсил або не хочуть відповідати.

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