Глава МЗС Грузії пішов у відставку і буде послом у США

Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані залишає посаду.

Відповідну заяву зробив прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Грузия Online".

За його словами, Залкаліані призначається послом Грузії у США.

Міністром закордонних справ Грузії призначено Іллю Дарчіашвілі. Досі Дарчіашвілі обіймав посаду голови адміністрації уряду.

"У нього великий досвід роботи в приватному секторі, у державному секторі, у нього відмінна освіта, досвід, і я вірю, що Ілля буде успішним міністром закордонних справ", - сказав прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі під час подання кандидата.

Говорячи про призначення Залкаліані послом у Вашингтоні, глава грузинського уряду зазначив, що той має 30-річний дипломатичний стаж. США – найважливіший стратегічний партнер для Грузії, і ціль уряду – перевести відносини з Вашингтоном на новий рівень, сказав Гарібашвілі.