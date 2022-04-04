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У Пентагоні розповіли про нові пакети допомоги Україні

Понеділок, 4 квітня 2022, 23:54

Лише протягом минулих вихідних в Україну прибуло військової допомоги США вартістю $800 млн.

Як повыдомляє "Європейська правда" із посиланням на CNN, таку заяву зробив речник Пентагону Джон Кірбі.

За його словами, ще один безпекової допомоги прибуде в Укоаїну "протягом наступних 24 годин".

"Ми віддаємо пріоритет тим видам можливостей у тих поставках, які, як ми знаємо, найбільше потребують українцям: Javelins, Stingers, безпілотні літальні апарати, тому все це є пріоритетним", — уточнив речник Пентагону.

Він нагадав, що минулої п’ятницю США оголосили про ще один пакет "додаткових заходів допомоги" на суму $300 мільйонів доларів.

Кірбі додає, що ця техніка надійде не з американських запасів – її доведеться купувати у підрядників.

"Це додатковий інструмент підтримки України. І це  не означає дефіциту, який міг би вплинути на готовість США",- резюмує він.

Нагадаємо, минулого тижня Міноборони США повідомило Конгрес про надання Україні додаткової військової допомоги.

Новий пакет допомоги включає:

  • Ракетні системи з лазерним наведенням;
  • Тактичні безпілотні літальні системи Switchblade;
  • Безпілотні повітряні системи Puma;
  • протидію безпілотним літальним системам;
  • Броньовані високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби;
  • нестандартні боєприпаси малого та великого калібру;
  • прилади нічного бачення, тепловізійні системи та оптика;
  • Тактичні безпечні системи зв'язку;
  • Нестандартні кулемети;
  • Комерційні послуги супутникових знімків;
  • Медичне обладнання, польове обладнання та запасні частини.

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