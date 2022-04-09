Чехія працює над поверненням своїх дипломатів до Києва

Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив про плани повернути чеських дипломатів до Києва.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

"Ми прагнемо до повернення до Києва, зараз інтенсивно над цим працюємо, сподіваємося, що незабаром це буде успішно", – сказав Ліпавський.

"Але до того, як у нас будуть ці люди, я не буду розповідати ЗМІ про це більше, ніж ми намагаємося зробити", – додав він.

Посольство Чехії в Києві було закрите 24 лютого, в день російського вторгнення в Україну. Пізніше чеські дипломати виїхали і з генерального консульства у Львові.

Міністр відмовився назвати дату чи форму майбутнього дипломатичного представництва в українській столиці.

"Ми намагаємося це зробити, тому що деякі інші держави вже повертаються до Києва, і ми бачимо, що безпосередня військова загроза, коли в місті дійсно був надзвичайний стан і була комендантська година, минула. Ми хочемо дипломатично підтримувати Київ, хочемо бути присутніми в столиці", – сказав Ліпавський.

Нагадаємо, під час візиту до Києва 8 квітня верховний представник ЄС Жозеп Боррель оголосив, що робота представництва ЄС в Україн, яке після початку війни переїхало до Жешува, тепер знову здійснюватиметься з Києва.