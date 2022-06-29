Після 17 годин переговорів у ЄС домовилися щодо ключових кліматичних законів

Уряди ЄС у перші години середи в цілому підтримали ключові зусилля щодо скорочення викидів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

У вівторок вранці розпочалися переговори про спільну позицію щодо основних елементів знакового пакету законодавства Єврокомісії щодо клімату і тривали до глибокої ночі, оскільки міністри намагалися вирішити складні питання.

Вони поїхали до Люксембургу, щоб досягти консенсусу щодо реформи вуглецевого ринку ЄС, цілей щодо поглиначів вуглецю, національних цілей щодо скорочення викидів та поступової відмови від автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння — наріжних каменів плану ЄС щодо обмеження викидів, що призводять до потепління.

Сімнадцять годин переговорів між національними міністрами навколишнього середовища завершилися компромісною угодою, яка на крок наблизила Європейський Союз до впровадження радикальних заходів, спрямованих на скорочення викидів парникових газів на 55% цього десятиліття.

При цьому поступки, надані деяким країнам у процесі, викликали занепокоєння, що міністри послабили законодавство, створивши основу для складних переговорів з Європейським парламентом щодо остаточного пакету.

"У середині найбільшої енергетичної кризи в Європі ми запустили один з найповніших кліматичних пакетів в історії ЄС", – заявив міністр клімату Німеччини Роберт Габек.

Головні цілі залишилися незмінними. Міністри погодилися, що ЄС має колективно видалити з атмосфери 310 мільйонів тонн еквіваленту CO2 шляхом збільшення природних поглиначів, таких як ліси, припинити продаж автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння в 2035 році, запровадити ціну на вуглець у ціні на транспортне паливо і паливо для опалення.

Але оскільки кожна країна-член ЄС наполягає на захисті національних інтересів і демонструє мало бажання підвищувати кліматичні амбіції, враховуючи наслідки війни Росії проти України та зростання цін на енергоносії, уряди внесли численні менші зміни до початкової пропозиції Комісії.

"Ми не можемо йти на компроміс зі зміною клімату. Ми не можемо вести переговори з природою. І всі невеликі поступки, які можна зробити, складаються разом, і вони залишають рахунок для оплати майбутнім поколінням", – сказав міністр клімату Данії Дан Йоргенсен своїм колегам, коли кожен викладав, які зміни до законодавства вони хотіли бачити.

Тим не менш, голова Зеленої угоди ЄС Франс Тіммерманс заявив після ухвалення домовленості, що вона поставить блок на шлях скорочення викидів принаймні на 55 відсотків цього десятиліття і і доведе викиди до нуля до середини століття.

Міністр екології Німеччини Штеффі Лемке розповіла про "історичний результат", який змінить економіку Європи.