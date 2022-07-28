Науседа в Раді вручив Зеленському найвищу нагороду Литви

Президент Литви Гітанас Науседа вручив президенту України Володимиру Зеленському найвищу нагороду Литви - Орден Вітовта Великого. Вручення відбулось у Верховній Раді, повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда". Президент Литви заявив, що ця нагорода належить Зеленському та всьому українському народу. Президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва у День української державності. Орден Вітовта Великого було засновано 1930 року як найвищу нагороду Литовської Республіки на честь Великого князя Литовского Вітовта.

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