Науседа в Раді вручив Зеленському найвищу нагороду Литви
відео
Четвер, 28 липня 2022, 14:47
Четвер, 28 липня 2022, 14:47
Президент Литви Гітанас Науседа вручив президенту України Володимиру Зеленському найвищу нагороду Литви - Орден Вітовта Великого.
Вручення відбулось у Верховній Раді, повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі, пише "Європейська правда".
Президент Литви заявив, що ця нагорода належить Зеленському та всьому українському народу.
Президент Литви Гітанас Науседа прибув до Києва у День української державності.
Орден Вітовта Великого було засновано 1930 року як найвищу нагороду Литовської Республіки на честь Великого князя Литовского Вітовта.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.