Науседа в Раде вручил Зеленскому высшую награду Литвы
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Четверг, 28 июля 2022, 14:47
Четверг, 28 июля 2022, 14:47
Президент Литвы Гитанас Науседа вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому высшую награду Литвы – Орден Витовта Великого.
Вручение прошло в Верховной Раде, сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".
Президент Литвы заявил, что эта награда принадлежит Зеленскому и всему украинскому народу.
Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев в День украинской государственности.
Орден Витовта Великого был основан в 1930 году как высшая награда Литовской Республики в честь Великого князя Литовского Витовта.
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