Науседа в Раде вручил Зеленскому высшую награду Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому высшую награду Литвы – Орден Витовта Великого.

Вручение прошло в Верховной Раде, сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Президент Литвы заявил, что эта награда принадлежит Зеленскому и всему украинскому народу.

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев в День украинской государственности.

Орден Витовта Великого был основан в 1930 году как высшая награда Литовской Республики в честь Великого князя Литовского Витовта.