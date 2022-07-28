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Науседа в Раде вручил Зеленскому высшую награду Литвы

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Четверг, 28 июля 2022, 14:47

Президент Литвы Гитанас Науседа вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому высшую награду Литвы – Орден Витовта Великого.

Вручение прошло в Верховной Раде, сообщил нардеп Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале, пишет "Европейская правда".

Президент Литвы заявил, что эта награда принадлежит Зеленскому и всему украинскому народу.

Президент Литвы Гитанас Науседа прибыл в Киев в День украинской государственности.

Орден Витовта Великого был основан в 1930 году как высшая награда Литовской Республики в честь Великого князя Литовского Витовта.

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Литва Зеленский

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