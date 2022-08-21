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Чехи надсилають на підтримку України по 1968 крон на згадку про радянське вторгнення

Неділя, 21 серпня 2022, 14:42

Громадяни Чехії переказують на допомогу Україні суми у 1968 крон, нагадуючи таким чином про вторгнення радянських військ у Чехословаччину в 1968 році.

Про це повідомило посольство України в Чехії на своїй сторінці у Facebook.

"У ці дні на благодійний рахунок посольства на підтримку української армії (https://supportukraine.cz/) надходять десятки платежів від чеських друзів на суму "1968". Дякуємо дуже!", - йдеться у повідомленні.

У неділю в Празі відбудеться благодійний концерт під назвою NeverMore 68, який проведе паралель між окупацією Чехословаччини в серпні 1968 року та російським вторгненням в Україну в 2022 році.

Головною зіркою вечора буде український інді-рок гурт Brunettes Shoot Blondes, члени якого вступили до лав територіальної оборони.

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