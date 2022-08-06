Після Brexit майже 35 тисяч британців у Португалії відчувають труднощі з отриманням послуг у ЄС

Португалія не видала понад 34 тисячам британців, що мешкають у країні, спеціальні ID-картки на проживання, внаслідок чого деякі з них не можуть отримати доступ до послуг, як у часи до Brexit, а деякі можуть втратити роботу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Відповідно до угоди про Brexit між Британією та ЄС, британські громадяни в Португалії мали зберегти свої соціальні й трудові права. Але португальський уряд поки не видав їм біометричні картки-посвідки на проживання.

Замість них британці отримали тимчасові документи й QR-код, які не визнаються місцевою владою і на решті території Євросоюзу. Як наслідок, люди затримувалися в аеропортах, не могли отримати безоплатні медичні послуги, в деяких випадках – ризикують втратити роботу.

В уряді Британії заявили, що не раз порушували питання прав британців у Португалії на міністерському рівні та через посольство, а також на засіданні комітету Британії та ЄС із прав громадян, відповідальному за втілення угоди про Brexit.

The Guardian зазначає, що проблема не має масового характеру: деякі британці змогли скористатися отриманими документами для подорожей у межах ЄС і медичних операцій.

Прикордонна служба Португалії SEF також стверджує, що документи про статус резидента, які наразі мають громадяни Британії, що живуть у країні, продовжують залишатися чинними.

Своєю чергою Європейська комісія каже, що Португалія запевнила її у відсутності "структурних наслідків" через затримку видачі біометричних документів для громадян Британії, й продовжує стежити за ситуацією.

Як повідомлялося, в липні Європейська комісія розпочала чотири нові процедури порушення проти Сполученого Королівства через недотримання значних частин Протоколу щодо Ірландії/Північної Ірландії, підписаного в рамках угоди про Brexit.