Курт Волкер про подальший сценарій війни та перспективи членства України в НАТО

Посол Курт Волкер відомий українцям з 2017 року, коли його призначили спецпредставником США з питань переговорів про Україну.

Він – дипломат, який готовий говорити жорстко і говорити правду. Не менш відверто він висловлюється і зараз. "Європейська правда" поспілкувалася з ним під час його приватного візиту до Києва.

Про ймовірний подальший сценарій війни, можливість розпаду Росії, сценарій членства України в НАТО тощо, дивіться у дуже цікавому відеоінтерв’ю з Куртом Волкером на нашому Youtube-каналі, а трохи повніший текстовий виклад розмови читайте у публікації редактора ЄвроПравди Сергія Сидоренка Курт Волкер: До кінця року ми побачимо зміну на фронті, а далі у росіян буде складна зима.

Про що говорив Курт Волкер:

Курт Волкер вважає, що Україна перемагає у війні.

"Посудіть самі: Путін мав на меті знищити Україну як державу. Знищити народ, культуру, ідентичність – і він абсолютно провалив цей намір. Україна лишається незалежною, демократичною, європейською країною. А отже – вона перемагає".

"Чи здатні ви виштовхати Росію зі своєї землі? Тут ми ще не маємо відповіді. США та інші країни підтримують вас, надають зброю та допомогу, щоб ви могли це зробити, але ми не знаємо, як саме це станеться".

"Момент, коли можна буде сказати: "Україна перемогла", повинні визначити самі українці. Але і я, і мої українські друзі вважають, що для цього Україна має повернути всю свою територію… включно з Кримом".

"Швидше за все, ми до кінця року справді побачимо зміну на фронті, передусім на півдні – Херсон, Запорізька область. Можливо – навколо Харкова. Але повернення всієї території України напевно забере більше часу".

"Зима справді вплине на події на фронті, але найбільше вона впливатиме на російську армію. Росіяни далі від своєї землі, і їхнім військовим буде складніше отримувати постачання харчів, палива, зброї. Словом, у росіян буде складна зима. Це створює для України можливості вже взимку, а також означає, що навесні російська армія буде виснажена".

"Путін повів Росію катастрофічним шляхом. Його дії вже призвели до руйнування половини звичайних (неядерних) російських військових потужностей, призвели до глобальної економічно ізоляції Росії. Країна не може імпортувати критичні для неї речі. Якість життя росіян падає. І все це буде змінюватися лише на гірше. Змін на краще не буде. Це все руйнує Росію. І я думаю, що поступово росіяни почнуть усвідомлювати, наскільки жахливим шляхом їх веде Путін. Утім, важливо, щоби Росія, чи нею керує Путін, чи хтось інший, змирилася зі своїм новим статусом – що вона звичайна країна, а не імперія".

Також Курт Волкер згоден з тим, що Захід вже зараз має думати над тим, що робити, якщо станеться розпад Росії.

"Напад Росії показав, що бути нейтральною або позаблоковою країною в Європі небезпечно, тому Фінляндія та Швеція теж вирішили приєднатися до НАТО. Неприпустимо, щоби по завершенню війни лишилися сірі зони, щодо яких Росія відчуватиме, що вона може знову на них напасти. Тому після війни ми маємо повернутися до цього питання – і Україна повинна стати членом НАТО".

"Я не бачу можливості говорити про членство в НАТО, доки триває активна війна та доки Путін лишається при владі в імперіалістичній Росії. Але щойно буде хоч якась стабільність – це питання постане.

Можливо, чекати доведеться багато років, а може відбутися інакше – щось станеться у Росії і вона вирішить забратися з України".

Повний текстовий виклад розмови читайте у публікації Курт Волкер: До кінця року ми побачимо зміну на фронті, а далі у росіян буде складна зима, або дивіться у відео на нашому Youtube-каналі.