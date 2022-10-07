Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Майже все керівництво головної проросійської партії Латвії пішло у відставку після розгрому на виборах

П'ятниця, 7 жовтня 2022, 22:22

Четверо керівників латвійської партії "Злагода", яка вважається виразником інтересів російського населення Латвії, оголосили про відставку після розгромної поразки на останніх парламентських виборах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Першим на початку тижня про складання повноважень оголосив багаторічний голова правління "Злагоди" Яніс Урбанович.

Слідом за ним про аналогічне рішення заявили співголова партії та член правління Андріс Морозов, депутатка Ризької думи та заступниця голови партії Анна Владова, а також мер Даугавпілса та заступник голови партії Андрій Елксніньш.

Морозов і Владова, коментуючи свою відставку в соцмережах, наголосили, що відповідальність за результати "Злагоди" на виборах має нести не тільки Урбанович як голова партії, а й вони.

Президент Латвії доручив чинному прем'єру почати переговори щодо нової коаліції

Своєю чергою депутатка "Злагоди" Регіна Лочмеле сказала, що не збирається подавати у відставку з посади заступниці голови та члена правління партії "Злагода". Водночас вона не виключила самоліквідацію партії, якщо її ідеї не будуть затребувані на наступних виборах.

Нагадаємо, за результатами парламентських виборів у Латвії, що відбулися 1 жовтня, перемогу здобули переважно представники консервативних та ліберальних сил. Натомість проросійська партія "Злагода", яка минулого разу була на першому місці з результатом у майже 20%, не потрапила в Сейм узагалі.

Лідер "Злагоди" Яніс Урбанович визнав, що результати виборів були "досить болючими", взяв на себе відповідальність за поразку, але заявив, що політична сила після поразки "не здасться і продовжить роботу".

Читайте також: Програш росіян та нова коаліція: чим завершилися вибори у Латвії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Латвія

Статті

Фокус на безпеку: як війна змінила пріоритети Консультативної місії ЄС

Напад Росії переорієнтував нашу діяльність на допомогу Україні в обороні та підтримку правоохоронних органів у захисті громадян.
7 жовтня 2022 — Антті Хартікайнен, Консультативна місія ЄС в Україні

98% за вихід з РФ: як у Чехії жартома готують "анексію" Калінінграда

Військово-морський флот Чехії, морське міністерство та пивопроводи "Пивний потік" та "Пивний потік-2" – у Чехії вже тиждень не вщухає справжній інтернет-шторм. 
7 жовтня 2022 — Іванна Костіна, Європейська правда

Клінч на користь проросійських сил: чим завершилися дострокові вибори у Болгарії

Нинішня політична криза повільно, але збільшує рейтинги відверто проросійських сил, в першу чергу – "Відродження".
6 жовтня 2022 — Сергій Герасимчук, "Українська призма"