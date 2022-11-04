Посол Британії очікує на візит Сунака до Києва незабаром
П'ятниця, 4 листопада 2022, 13:28
Посол Британії в Україні Мелінда Сіммонс очікує, що новий глава британського уряду Ріші Сунак невдовзі відвідає Київ.
Про це Сіммонс сказала виданню The Guardian, пише "Європейська правда".
"Новий прем’єр-міністр ще повинен відвідати Київ для власної прогулянки з президентом Володимиром Зеленським. Посол каже, що вона очікує на це найближчим часом", - йдеться у публікації.
Наприкінці жовтня посо України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив, що Київ уже готує візит нового британського прем’єра Ріші Сунака.
Нагадаємо, під час телефонної розмови Володимир Зеленський запросив Сунака в Україну, і той підтвердив намір здійснити це найближчим часом.
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