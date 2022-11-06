Україна передала Болгарії список озброєння, необхідного для війни з РФ - посол

Міністерство оборони України передало Болгарії перелік із 30 найменувань озброєння, необхідного Києву для боротьби з російськими окупантами.

Про це повідомив посол України у Болгарії Віталій Москаленко, пише "Європейська правда" із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Від самого початку ми просили в Болгарії різні види озброєнь. У наданому в Міноборони списку ми зазначили понад 30 найменувань, зокрема найнеобхідніші зараз засоби ППО", - сказав Москаленко.

Він зазначив, що до переліку, зокрема, ввійшли системи С-300, а також різні зенітні ракетні комплекси.

"Актуальним залишається також питання постачань 152 мм гаубиць, самохідних артилерійських установок, снарядів, мінометів", - наголосив дипломат.

За його словами, загалом список "досить широкий і різноманітний", і за багатьма пунктами може бути задоволений, оскільки ймовірно, що Болгарія має все, що зазначено в цьому списку.

"Раніше ми направляли заявку на вертольоти та літаки Су-25 і МіГ-29. Усе озброєння, що є в Болгарії з часів СРСР, абсолютно потрібне нам, необхідне Україні", - підсумував Москаленко.

Нагадаємо, 3 листопада Національна асамблея Болгарії підтримала резолюцію про постачання Україні військової та технічної допомоги.

Хоча Болгарія та Угорщина безпосередньо не постачають Україні зброю, військові заводи Болгарії отримують величезні прибутки від продажу зброї, яку використовує українська армія у війні проти Росії.