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Украина передала Болгарии список вооружения, необходимого для войны с РФ - посол

Воскресенье, 6 ноября 2022, 16:17

Министерство обороны Украины передало Болгарии перечень из 30 наименований вооружения, необходимого Киеву для борьбы с российскими оккупантами.

Об этом сообщил посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С самого начала мы просили у Болгарии различные виды вооружений. В предоставленном в Минобороны списке мы отметили более 30 наименований, в частности самые необходимые сейчас средства ПВО", - сказал Москаленко.

Он отметил, что в перечень, в частности, вошли системы С-300, а также различные зенитные ракетные комплексы.

"Актуальным остается также вопрос поставок 152 мм гаубиц, самоходных артиллерийских установок, снарядов, минометов", - подчеркнул дипломат.

По его словам, в целом список "достаточно широкий и разнообразный", и по многим пунктам может быть удовлетворен, поскольку вероятно, что Болгария имеет все, что указано в этом списке.

"Ранее мы направляли заявку на вертолеты и самолеты Су-25 и МиГ-29. Все вооружение, что есть в Болгарии со времен СССР, абсолютно нужно нам, необходимо Украине", - подытожил Москаленко.

Напомним, 3 ноября Национальная ассамблея Болгарии поддержала резолюцию о поставках Украине военной и технической помощи.

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Болгария

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