Україна попросила у США високомобільні системи ППО C-RAM для протидії іранським дронам - ЗМІ

Голова Верховної ради Руслан Стефанчук звернувся до високопоставлених членів Конгресу США з проханням у посприяти отриманню Україною додаткових засобів ППО для боротьби з іранськими дронами-камікадзе.

Як передає "Європейська правда", зі змістом листа ознайомилося ABC News.

Стефанчук закликає США надати Україні високомобільні системи протиповітряної оборони, відомі як C-RAM, заявивши, що вони допоможуть захистити "важливі об'єкти, особливо критично важливі електростанції".

C-RAM мають вбудований радар для відстеження загроз, що надходять, і гігантську скорострільну гармату для їх знищення, причому НАТО заявляє, що "найефективніші" системи здатні випускати 4500 пострілів за хвилину.

Високопоставлений український політик повідомив ABC News, що український уряд також звернувся з офіційним запитом до адміністрації Байдена щодо систем C-RAM.

Представник Пентагону підполковник Гаррон Гарн заявив на цьому тижні в інтерв'ю ABC News, що підтримка США "зосереджена на обладнанні, яке є актуальним для поточної боротьби".

"Ми працюємо цілодобово, щоб задовольнити пріоритетні запити України на допомогу у сфері безпеки, надаючи зброю з американських запасів, коли вона стає доступною", - додав він.

Наразі українські офіційні особи заявляють, що вони використовують цілу низку методів для збиття безпілотників.

За словами українського політика, який був поінформований з цього питання, українські винищувачі використовуються для їх відстеження і, в деяких випадках, для їх збиття.

У своєму листі Стефанчук також просить високопоставлених американських законодавців допомогти йому звернутися до адміністрації Байдена з проханням надати ракети більшої дальності, щоб українські військові могли знищувати такі цілі, як "запаси іранських безпілотників, глибоко в тилу ворога на окупованій території України".

У понеділок міністр оборони України оголосив, що в Україну прибули передові системи протиповітряної оборони для протидії російським ракетам NASAMS. Високопоставлений американський чиновник підтвердив, що дві системи були доставлені в Україну.

У серпні США оголосили, що пообіцяли Україні ще шість пускових установок NASAMS, але до їх прибуття в країну може пройти деякий час.