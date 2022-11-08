Украина попросила у США высокомобильные системы ПВО C-RAM для противодействия иранским дронам - СМИ

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук обратился к высокопоставленным членам Конгресса США с просьбой посодействовать получению Украиной дополнительных средств ПВО для борьбы с иранскими дронами-камикадзе.

Как передает "Европейская правда", с содержанием письма ознакомилось ABC News.

Стефанчук призывает США предоставить Украине высокомобильные системы противовоздушной обороны, известные как C-RAM, заявив, что они помогут защитить "важные объекты, особенно критически важные электростанции".

C-RAM имеют встроенный радар для отслеживания поступающих угроз и гигантскую скорострельную пушку для их уничтожения, причем НАТО заявляет, что "самые эффективные" системы способны выпускать 4500 выстрелов в минуту.

Высокопоставленный украинский политик сообщил ABC News, что украинское правительство также обратилось с официальным запросом к администрации Байдена относительно систем C-RAM.

Представитель Пентагона подполковник Гаррон Гарн заявил на этой неделе в интервью ABC News, что поддержка США "сосредоточена на оборудовании, которое является актуальным для текущей борьбы".

"Мы работаем круглосуточно, чтобы удовлетворить приоритетные запросы Украины на помощь в сфере безопасности, предоставляя оружие из американских запасов, когда оно становится доступным", - добавил он.

Сейчас украинские официальные лица заявляют, что они используют целый ряд методов для сбивания беспилотников.

По словам украинского политика, который был проинформирован по этому вопросу, украинские истребители используются для их отслеживания и, в некоторых случаях, для их сбивания.

В своем письме Стефанчук также просит высокопоставленных американских законодателей помочь ему обратиться к администрации Байдена с просьбой предоставить ракеты большей дальности, чтобы украинские военные могли уничтожать такие цели, как "запасы иранских беспилотников, глубоко в тылу врага на оккупированной территории Украины".

В понедельник министр обороны Украины объявил, что в Украину прибыли передовые системы противовоздушной обороны для противодействия российским ракетам NASAMS. Высокопоставленный американский чиновник подтвердил, что две системы были доставлены в Украину.

В августе США объявили, что пообещали Украине еще шесть пусковых установок NASAMS, но до их прибытия в страну может пройти некоторое время.