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Зеленський у зверненні до G7 запропонував Росії почати виводити війська на Різдво

Понеділок, 12 грудня 2022, 20:45

Росія могла б розпочати виведення своїх військ із території України на Різдвоі так показати свою здатність відмовитись від агресії. 

Про це у зверненні до лідерів G7 у понеділок заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє "Європейська правда".

"Пропонуємо Росії здійснити конкретний змістовний крок до дипломатичного врегулювання, про яке у Москві так часто говорять. Попереду свята, які відзначають мільярди людей: Різдво за григоріанським календарем, Новий рік, Різдво за юліанським календарем. Це час, коли нормальні люди думають про мир, а не про агресію. Я пропоную Росії хоча б спробувати довести, що вона здатна відмовитися від агресії. Було б правильно саме на це Різдво почати виведення російських військ з міжнародно визнаної території України", - сказав Зеленський.

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Він додав, що якщо Росія здійснить виведення військ з України, то тим самим буде забезпечене й надійне припинення бойових дій.

"Я сподіваюся, що ви підтримаєте такий наш заклик. Бо це глобальний інтерес. І це частина нашої формули миру. Окупант повинен піти. Це неодмінно станеться. І я не бачу причин, чому Росії не зробити б це зараз, на Різдво", - зазначив президент. 

Він також запропонував скликати спеціальний саміт, Global Peace Formula Summit, "щоб визначитися, як і коли ми зможемо реалізувати пункти української формули миру".

Лідери "Групи семи" на віртуальній зустрічі в понеділок, у якій брав участь президент Зеленський, домовилися продовжувати підтримку України, зокрема фінансову, в її повномасштабній війні з Росією.

За підсумками зустрічі повідомили, що G7 створить платформу координації фінансової допомоги Україні та обіцяє більше засобів ППО.

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Зеленський Війна з РФ G7 (група семи)

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