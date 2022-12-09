Німецькі депутати вимагають переглянути заходи безпеки в парламенті після розкриття спроби путчу

Німецькі депутати вимагають переглянути заходи безпеки в нижній палаті парламенту - Бундестазі - після того, як влада затримала членів ультраправої групи, яка готувала насильницьке повалення держави.

Про це повідомило агентство Reuters, пише "Європейська правда".

У четвер влада Німеччини розпорядилася затримати 23 особи для допиту в рамках розслідування діяльності цієї групи. За даними німецької прокуратури, серед затриманих була колишня депутатка від ультраправої партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD).

Депутат від партії "Зелених" Костянтин фон Нотц, голова парламентського комітету, який контролює діяльність спецслужб, заявив, що заходи безпеки Бундестагу було розроблено не для того, щоб до парламенту обиралися "вороги конституції".

"Ми маємо посилити концепцію захисту Бундестагу, не саботуючи повсякденне життя демократичних депутатів", - сказав він в інтерв'ю Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Депутат від соціал-демократів Себастьян Гартманн заявив медіагрупі Funke, що Бундестаг також має переглянути свою концепцію безпеки. "Особисто я почуваюся у безпеці, але моя впевненість не безмежна", - зазначив він.

Слідчі заявили, що заколотники планували оголосили аристократа Генріха XIII князя Ройса лідером нової держави. Вони знайшли докази того, що деякі члени групи планували штурмувати німецький парламент та захопити депутатів.

"Щодо Бундестагу, ми ретельно вивчимо, які заходи безпеки нам необхідно адаптувати", - сказала Катрін Герінг-Екардт, віцепрезидентка Бундестагу, в інтерв'ю медіагрупі Funke.

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