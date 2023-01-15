Співлідер партії Шольца нарікає на брак уваги до дипломатії, коли йдеться про війну РФ проти України

Співлідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль висловився за дипломатичне вирішення війни в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Іноді у мене паморочиться голова, коли я бачу, що дискусії ведуться тільки про зброю", - сказав він на новорічному прийомі СДПН у Майнці.

"Я шокований, коли бачу, як сьогодні майже зневажається поняття дипломатії", - додав Клінгбайль.

При цьому він, за його словами, на 100 відсотків підтримує те, що Німеччина допомагає Україні бронетранспортерами.

"Україна має бути посилена у військовому плані, щоб вона могла мати більшу силу в переговорах з російською стороною" – зазначив політик.

За словами Клінгбайля, як і Віллі Брандт, лауреат Нобелівської премії миру, СДПН прагне "бути сильною у військовому відношенні, з одного боку, і покладатися на дипломатію - з іншого".

Як повідомлялося, фракція Соціал-демократичної партії Німеччини у Бундестазі виступає за дипломатичні ініціативи щодо припинення агресивної війни Росії проти України.