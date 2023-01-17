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Нова глава Міноборони Латвії прибула з першим візитом до України

Вівторок, 17 січня 2023, 12:16

Нова міністерка оборони Латвії Інара Мурнієце прибула з першим візитом до України.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомив спікер Верховної ради Руслан Стефанчук.

"Радий вітати з першим візитом до України після призначення на посаду міністра оборони Латвійської Республіки Інару Мурнієце", - написав він у Facebook.

Стефанчук нагадав, що Мурнієце доклала багато зусиль задля підтримки України на посаді спікера Сейму Латвії, і висловив сподівання на подальшу рішучу допомогу Україні з боку нового латвійського уряду.

"Обговорили "формулу миру" президента Володимира Зеленського. Висловив сподівання на активну підтримку Латвією представлених пунктів. Наголосив на важливості консолідації міжнародної підтримки та створенні механізмів для притягнення російських злочинців до відповідальності за злочини в Україні", - написав Стефанчук.

Раніше Інара Мурнієце заявила, що Латвія може надати Україні нову партію зенітно-ракетних комплексів Stinger на наступному засіданні у форматі "Рамштайн" та запропонувати навчання українських військових.

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Латвія

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