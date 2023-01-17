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Новый министр обороны Латвии прибыла с первым визитом в Украину

Вторник, 17 января 2023, 12:16

Новый министр обороны Латвии Инара Мурниеце прибыла с первым визитом в Украину.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

"Рад приветствовать с первым визитом в Украину после назначения на должность министра обороны Латвийской Республики Инару Мурниеце", - написал он в Facebook.

Стефанчук напомнил, что Мурниеце приложила много усилий для поддержки Украины, будучи спикером Сейма Латвии, и выразил надежду на дальнейшую решительную помощь Украине со стороны нового латвийского правительства.

"Обсудили "формулу мира" президента Владимира Зеленского. Выразил надежду на активную поддержку Латвией представленных пунктов. Подчеркнул важность консолидации международной поддержки и создании механизмов для привлечения российских преступников к ответственности за преступления в Украине", - написал Стефанчук.

Ранее Инара Мурниеце заявила, что Латвия может предоставить Украине новую партию зенитно-ракетных комплексов Stinger на следующем заседании в формате "Рамштайн" и предложить обучение украинских военных.

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Латвия

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