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Лавров побачив у західній підтримці України "нацизм" і наміри "вирішити російське питання"

Четвер, 2 лютого 2023, 13:54

Міністр закордонних справ Сергєй Лавров звинуватив країни Заходу у "нацизмі" й намірах "вирішити російське питання" через рішучу підтримку України. 

Як повідомляє "Європейська правда", його заяву наводять росЗМІ, серед яких РИА Новости.

"Чому люди відмовляються бачити нацистську ідеологію, яка зараз в основі київського режиму? Усі заяви, що лунають від його прихильників і ляльководів - ну, я не можу їх розглядати інакше, як спробу остаточно вирішити "російське питання". "Росія має отримати стратегічну поразку і бути довго нездатною піднятися", - заявив він. 

"Урсула фон дер Ляєн, відома діячка Єврокомісії, заявила, що результатом війни має бути поразка Росії, і така, щоб вона потім довгими десятиріччями не могла відновити свою економіку. Це що, не расизм, не нацизм, не спроба вирішити "російське питання"? - продовжив Лавров. 

Також глава МЗС РФ заявив, що Захід намагається зробити з Молдови "другу Україну".

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Росія Війна з РФ

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