Лавров увидел в западной поддержке Украины "нацизм" и намерение "решить русский вопрос"

Министр иностранных дел Сергей Лавров обвинил страны Запада в "нацизме" и намерениях "решить русский вопрос" из-за решительной поддержки Украины.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводят росСМИ, среди которых РИА Новости.

"Почему люди отказываются видеть нацистскую идеологию, которая сейчас в основе киевского режима? Все заявления, звучащие от его сторонников и кукловодов - ну, я не могу их рассматривать иначе, как попытку окончательно решить "русский вопрос". "Россия должна получить стратегическое поражение и чтобы долго не поднялась", - заявил он.

"Урсула фон дер Ляйен, известная деятельница Еврокомиссии, заявила, что результатом войны должно быть поражение России, и такое, чтобы она потом долгими десятилетиями не могла восстановить свою экономику. Это что, не расизм, не нацизм, не попытка решить "русский вопрос"? - продолжил Лавров.

Также глава МИД РФ заявил, что Запад пытается сделать из Молдовы "вторую Украину".