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Прем’єр Іспанії їде з неоголошеним візитом в Україну - ЗМІ

Середа, 22 лютого 2023, 16:32

Прем’єр Іспанії Педро Санчес прибуде з неоголошеним візитом до Києва в четвер, щоб зустрітися з президентом країни Володимиром Зеленським.

Про це з посиланням на джерела повідомило іспанське видання Okdiario, пише "Європейська правда".

Це буде друга поїздка Санчеса в Україну після початку повномасштабного вторгнення Росії, вперше він приїжджав торік у квітні. 

План поїздки, як підтвердили джерела видання, близькі до тих, які Санчес використовував минулого разу. Глава уряду і його команда вилетять з Мадрида до польського міста Жешув офіційним літаком. У Польщі урядова делегація вирушить наземним транспортом до українського кордону. 

Очікується, що у середу ввечері Санчес і його супровід сядуть на нічний поїзд, який доставить їх до Києва незадовго до восьмої ранку в четвер.

Санчес прибуде до Києва після того, як міністр оборони Маргарита Роблес підтвердила, що Іспанія надішле Україні шість танків Leopard.

Також повідомлялося, що Іспанія проведе навчання 55 українських військових на танках Leopard.

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Іспанія Війна з РФ

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