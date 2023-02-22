Премьер Испании едет с необъявленным визитом в Украину - СМИ
Премьер Испании Педро Санчес прибудет с необъявленным визитом в Киев в четверг, чтобы встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским.
Об этом со ссылкой на источники сообщило испанское издание Okdiario, пишет "Европейская правда".
Это будет вторая поездка Санчеса в Украину после начала полномасштабного вторжения России, впервые он приезжал в прошлом году в апреле.
План поездки, как подтвердили источники издания, близок к тому, который Санчес использовал в прошлый раз. Глава правительства и его команда вылетят из Мадрида в польский город Жешув на официальном самолете. В Польше правительственная делегация отправится наземным транспортом до украинской границы.
Ожидается, что в среду вечером Санчес и его сопровождение сядут на ночной поезд, который доставит их в Киев незадолго до восьми утра в четверг.
Санчес прибудет в Киев после того, как министр обороны Маргарита Роблес подтвердила, что Испания передаст Украине шесть танков Leopard.
Также сообщалось, что Испания проведет обучение 55 украинских военных на танках Leopard.