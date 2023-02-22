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Премьер Испании едет с необъявленным визитом в Украину - СМИ

Среда, 22 февраля 2023, 16:32

Премьер Испании Педро Санчес прибудет с необъявленным визитом в Киев в четверг, чтобы встретиться с президентом страны Владимиром Зеленским.

Об этом со ссылкой на источники сообщило испанское издание Okdiario, пишет "Европейская правда".

Это будет вторая поездка Санчеса в Украину после начала полномасштабного вторжения России, впервые он приезжал в прошлом году в апреле.

План поездки, как подтвердили источники издания, близок к тому, который Санчес использовал в прошлый раз. Глава правительства и его команда вылетят из Мадрида в польский город Жешув на официальном самолете. В Польше правительственная делегация отправится наземным транспортом до украинской границы.

Ожидается, что в среду вечером Санчес и его сопровождение сядут на ночной поезд, который доставит их в Киев незадолго до восьми утра в четверг.

Санчес прибудет в Киев после того, как министр обороны Маргарита Роблес подтвердила, что Испания передаст Украине шесть танков Leopard.

Также сообщалось, что Испания проведет обучение 55 украинских военных на танках Leopard.

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Испания Война с РФ

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