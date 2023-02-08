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Зеленський у Парижі зустрінеться з Макроном та Шольцом - ЗМІ

Середа, 8 лютого 2023, 16:34

Президент України Володимир Зеленський у середу ввечері зустрінеться у Парижі з президентом Франції та канцлером Німеччини.

Про це повідомляє французький телеканал BFM TV, пише "Європейська правда".

Телеканал, посилаючись на інформацію Єлисейського палацу, повідомив, що Еммануель Макрон прийме Володимира Зеленського та Олафа Шольца у середу ввечері.

Німецьке агентство DPA також повідомило про зустріч лідерів трьох країн у середу ввечері.

Також відомо, що Зеленського у четвер очікують у Брюсселі на саміті Європейського Союзу.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель заявив у понеділок увечері, що запросив Зеленського "особисто взяти участь у майбутньому саміті".

Зеленський у середу вранці прибув з неанонсованим візитом до Британії. Це його другий закордонний візит з початку війни.

Він провів переговори з британським прем'єром Ріші Сунаком та виступив у парламенті Британії.

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Зеленський Франція

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