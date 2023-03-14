Міноборони України та Литви показали, як українців навчають обслуговувати БТР М113

Міністерства оборони України та Литви показали, як українські механіки навчаються обслуговувати бронетранспортери М113.

Як повідомляє "Європейська правда", відомства опублікували фото на сторінках своїх соцмереж.

"Зараз в Україні беруть участь у бойових діях 62 бронетранспортери М113 з Литви та ще частина - з інших країн, і, звісно, вони потребують постійного догляду. Ми організували курси для механіків, де навчаємо українських військових проводити технічне обслуговування і ремонт як у майстерні, так і в польових умовах", - розповіли у Міноборони Литви.

Військові, які приїздять на навчання, вже є фахівцями з ремонту військової техніки.

У Міноборони України зазначили, що військових навчають теорії, знайомлять з конструкцією броні, механічними вузлами, ремонтом шасі та двигуна.

Бронетранспортери М113 Україна отримувала також від США, Британії, Іспанії, Португалії, Австралії.

Нагадаємо, також Литва відправить до Німеччини близько 40 інструкторів, які будуть займатися підготовкою українських військових.