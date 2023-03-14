Минобороны Украины и Литвы показали, как украинцев учат обслуживать БТР М113

Министерства обороны Украины и Литвы показали, как украинские механики учатся обслуживать бронетранспортеры М113.

Как сообщает "Европейская правда", ведомства опубликовали фото в своих соцсетях.

"Сейчас в Украине участвуют в боевых действиях 62 бронетранспортера М113 из Литвы и еще часть - из других стран, и, конечно, они нуждаются в постоянном уходе. Мы организовали курсы для механиков, где обучаем украинских военных проводить техническое обслуживание и ремонт как в мастерской, так и в полевых условиях", - рассказали в Минобороны Литвы.

В Минобороны Украины отметили, что военных обучают теории, знакомят с конструкцией брони, механическими узлами, ремонтом шасси и двигателя.

Бронетранспортеры М113 Украина получала также от США, Великобритании, Испании, Португалии, Австралии.

Напомним, также Литва отправит в Германию около 40 инструкторов, которые будут заниматься подготовкой украинских военных.