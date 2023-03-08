Президент Швейцарії виступає проти експорту зброї в Україну, посилаючись на нейтралітет

Президент Швейцарії Ален Берсе заявив, що його країна, як і раніше, виступає проти експорту зброї в охоплену війною Україну.

Про це він заявив у вівторок в кулуарах зустрічей в Організації Об'єднаних Націй, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Швейцарія забороняє реекспорт швейцарської зброї до країн, що перебувають у стані війни, але питання давньої традиції нейтралітету країни обговорюється з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну трохи більше року тому.

"Дискусія про експорт зброї, озброєння... поки у нас є (наша) законодавча база в Швейцарії, це неможливо", - заявив Берсет, який наразі обіймає посаду президента країни на ротаційній основі протягом одного року.

"Для уряду і для Федеральної ради ми повинні, і ми хочемо, підтримувати цю правову базу і працювати в цій правовій базі", - сказав він.

Його коментарі пролунали після того, як наприкінці лютого Берлін звернувся до Швейцарії з тим, що німецькому виробнику зброї Rheinmetall дозволили придбати старі швейцарські танки Leopard, гарантувавши, що вони не будуть передані Україні.

Хоча багата альпійська країна, яка не є членом Європейського Союзу, наслідує приклад блоку в питанні санкцій проти Москви, вона поки що демонструє меншу гнучкість у питанні свого військового нейтралітету.

"Ці санкції абсолютно сумісні з нейтралітетом", - сказав Берсет.

Незважаючи на тиск з боку Києва і його союзників, Швейцарія досі відмовлялася дозволити країнам, які володіють зброєю швейцарського виробництва, реекспортувати її до України, і до цього часу відхилила прямі запити Німеччини, Іспанії та Данії.

У парламенті розглядається кілька ініціатив, спрямованих на послаблення правил реекспорту, але до прийняття будь-якого рішення, швидше за все, пройдуть місяці.

Берсет, який зустрівся в Нью-Йорку з головою ООН Антоніу Гутеррішем якраз перед поїздкою генерального секретаря в Україну, зазначив, що швейцарський парламент "має багато можливостей для зміни законів".

"Якщо парламент погодиться змінити цю правову базу, то ми будемо працювати в контексті цієї нової правової бази, але нам також знадобиться час", - сказав він.

Але, підкреслив він, "не можна робити винятки із законодавчої бази".

Нагадаємо, 6 березня Рада кантонів – верхня палата парламенту Швейцарії – в понеділок після кількагодинних дебатів відхилила клопотання дозволити реекспорт зброї, яка передбачала б надання Україні озброєння швейцарського виробництва.

Водночас питання рееспорту зброї також стоятиме на порядку денному нижньої палати – Національної ради під час поточної сесії. Очікується, що наступної середи вона обговорить пропозицію Комітету з питань політики безпеки, висунуту ще в січні.