Президент Швейцарии выступает против экспорта оружия в Украину, ссылаясь на нейтралитет

Президент Швейцарии Ален Берсе заявил, что его страна по-прежнему выступает против экспорта оружия в охваченную войной Украину.

Об этом он заявил во вторник в кулуарах встреч в Организации Объединенных Наций, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Швейцария запрещает реэкспорт швейцарского оружия в страны, находящиеся в состоянии войны, но вопрос давней традиции нейтралитета страны обсуждается с момента полномасштабного вторжения России в Украину чуть больше года назад.

"Дискуссия об экспорте оружия, вооружения... пока у нас есть (наша) законодательная база в Швейцарии, это невозможно", - заявил Берсет, который сейчас занимает пост президента страны на ротационной основе в течение одного года.

"Для правительства и для Федерального совета мы должны, и мы хотим, поддерживать эту правовую базу и работать в этой правовой базе", - сказал он.

Его комментарии прозвучали после того, как в конце февраля Берлин обратился к Швейцарии с тем, что немецкому производителю оружия Rheinmetall разрешили приобрести старые швейцарские танки Leopard, гарантировав, что они не будут переданы Украине.

Хотя богатая альпийская страна, которая не является членом Европейского Союза, следует примеру блока в вопросе санкций против Москвы, она пока демонстрирует меньшую гибкость в вопросе своего военного нейтралитета.

"Эти санкции абсолютно совместимы с нейтралитетом", - сказал Берсет.

Несмотря на давление со стороны Киева и его союзников, Швейцария до сих пор отказывалась разрешить странам, владеющим оружием швейцарского производства, реэкспортировать его в Украину, и до сих пор отклонила прямые запросы Германии, Испании и Дании.

В парламенте рассматривается несколько инициатив, направленных на ослабление правил реэкспорта, но до принятия какого-либо решения, скорее всего, пройдут месяцы.

Берсет, который встретился в Нью-Йорке с главой ООН Антониу Гутерришем как раз перед поездкой генерального секретаря в Украину, отметил, что швейцарский парламент "имеет много возможностей для изменения законов".

"Если парламент согласится изменить эту правовую базу, то мы будем работать в контексте этой новой правовой базы, но нам также понадобится время", - сказал он.

Но, подчеркнул он, "нельзя делать исключения из законодательной базы".

Напомним, 6 марта Совет кантонов - верхняя палата парламента Швейцарии - в понедельник после многочасовых дебатов отклонил ходатайство разрешить реэкспорт оружия, которое предусматривало бы предоставление Украине вооружения швейцарского производства.

В то же время вопрос реэспорта оружия также будет стоять на повестке дня нижней палаты - Национального совета во время текущей сессии. Ожидается, что в следующую среду он обсудит предложение Комитета по вопросам политики безопасности, выдвинутое еще в январе.