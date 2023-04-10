Британські передові фрегати частково будуються в Польщі – ЗМІ

Участь Польщі в проєкті будівництва британських військових кораблів наступного покоління – фрегатів Type 31 – викликала суперечливі оцінки в країні, оскільки судна розглядались як крок до відродження національного суднобудування.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в матеріалі The Telegraph.

Британська оборонна компанія Babcock виграла контракт на будівництво п'яти фрегатів Type 31 для Королівських військово-морських сил Британії у 2019 році з базовою вартістю виробництва 250 мільйонів фунтів стерлінгів за кожен.

Кораблі вважались набагато дешевшими і більш багатоцільовими, ніж інші нові британські фрегати Type 26, призначені для нейтралізації підводних човнів противника, що коштують 840 мільйонів фунтів стерлінгів кожен.

Як стало відомо The Telegraph від джерел у Babcock, польські верфі будують блоки корпусу для фрегата Type 31, натомість його остаточна збірка здійснюється на верфі британської компанії.

У Babcock не розкривають, який саме обсяг робіт отримали польські підрядники, наполягаючи, що вони лише спрямовані на те, аби допомогти Варшаві підготуватися до самостійного будівництва подібних кораблів (у 2022 році Польща уклала з Babcock контракт на побудову трьох фрегатів Miecznik).

"Йдеться про менш як один відсоток від загальної вартості будівництва за програмою", – відповіли The Telegraph у Міністерстві оборони Британії.

Водночас інформація про участь Польщі у будівництві передового британського фрегата, як пише The Telegraph, ставить під сумнів плани британського уряду зробити Type 31 центром відродженої британської суднобудівної промисловості.

Це вже не перший випадок участі іноземних компаній у подібних проєктах. У 2022 році іспанський суднобудівник Navantia виграв тендер на будівництво допоміжних кораблів для авіаносця Королівського військово-морського флоту, причому значна частина цієї роботи буде виконана в Іспанії.

Лондон наполягає на тому, що принаймні половина робіт з будівництва кораблів забезпечення вартістю 1,5 мільярда фунтів стерлінгів буде виконана саме у Великій Британії.